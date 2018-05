La nouvelle application ComOn facilite le covoiturage à Bruxelles

(Belga) L'ASBL Taxistop vient de lancer une nouvelle application destinée à encourager le covoiturage. Baptisée ComOn, celle-ci a été développée en partenariat avec la Région bruxelloise et le ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) pour donner aux navetteurs la possibilité de trouver facilement des covoitureurs afin de partager leurs trajets.

Selon l'ASBL, cette appli est dotée d'une nouvelle interface ergonomique, conviviale et facile d'utilisation. Elle permet à ses utilisateurs d'indiquer directement où ils veulent se rendre et de rapidement trouver des propositions de trajets en réponse à leur demande. Préférences, fréquences de trajets, itinéraires, l'application permet de préciser suffisamment sa demande pour être certain de trouver chaussure à son pied. ComOn fait référence à la première plate-forme de covoiturage du même nom qui compte 137.000 utilisateurs et 3.500 annonces quotidiennes. ComOn est la première plateforme de covoiturage en Belgique. Via sa plateforme web carpool.be et son application mobile ComOn, Taxistop accompagne également les entreprises bruxelloises pour sensibiliser leurs travailleurs à une mobilité alternative à la voiture individuelle. La nouvelle application intégrera dans les prochaines semaines la fonction «Temps réel» qui permettra à ses utilisateurs de trouver un covoitureur en dernière minute. Grâce à la géolocalisation, il sera plus facilement possible de trouver des conducteurs ou des passagers ayant la même destination et de les contacter directement. (Belga)