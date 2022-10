La nouvelle vague de Covid-19 ne devrait pas être aussi élevée que les précédentes

(Belga) Les chiffres du coronavirus montrent une tendance à la hausse en Belgique, également visible ailleurs en Europe. "Une hausse de la pression sur les soins de santé est possible mais ce ne sera pas comparable avec ce que nous avons connu lors des premières vagues", a affirmé l'infectiologue Yves Van Laethem vendredi.

La reprise des activités avec la rentrée explique la hausse des infections qui devrait se poursuivre jusqu'à la période de vacances de fin d'année. "Le virus est toujours dans sa phase épidémique, il ne peut pas être considéré comme endémique. Il faut donc rester prudent", a rappelé Yves Van Laethem. Cela entraine une augmentation de l'absentéisme de 14% par rapport à la normale (même période en 2019). La part du variant B.A.5 est en forte baisse (-89%), contrairement au variant B.Q.1.1 qui augmente de 10% et pourrait prendre le dessus dans les semaines à venir. Les deux piliers pour se protéger restent les mêmes : la vaccination et le port du masque. La vaccination du deuxième booster est conseillée chez les personnes immunodéprimées et chez les personnes de plus de 50 ans, pour obtenir une meilleure protection. Quant au masque, il est conseillé dans les transports en commun et les autres lieux en intérieur fort fréquentés. Seules les personnes présentant des symptômes doivent effectuer des auto-tests. La campagne de vaccination pour la saison d'automne est lancée, avec une quatrième dose qui donne une plus grande protection face au variant Omicron. La Flandre est actuellement en avance dans l'administration du deuxième booster. (Belga)