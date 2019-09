La N-VA et le PS ensemble dans le gouvernement fédéral? C’est NON, pour 1 Belge sur 2

C’est l’enseignement de notre Grand Baromètre RTLINFO/Ipsos/LeSoir, ce lundi.

Seuls un tiers des Belges (32%) accepteraient l’idée d’un gouvernement alliant les nationalistes flamands et les socialistes francophones. Le reste des sondés (18%) ne se prononcent pas.

Dans le détail, si on examine les réponses région par région, ce sont les Bruxellois (57%) et les Wallons (55%) qui sont le plus hostiles, à une coalition qui regroupe PS et N-VA. Devant les Flamands (46%).

En Flandre, même si on est légèrement sous la majorité. Cette opposition à un gouvernement N-VA - PS reste la réponse la plus fréquemment donnée. Seuls 33% des Flamands veulent d’un gouvernement avec le PS et la N-VA ensemble.

Une position flamande qui a évolué, en 10 mois. Nous avions posé en effet exactement la même question en décembre 2018. Et à l’époque, on trouvait plus de flamands pour ce gouvernement PS NVA (41% pour), que de flamands qui s’y opposaient (30% contre).





Pourquoi ce changement ? Deux explications possibles

D’abord en 10 mois, la N-VA a perdu des voix. Il y a donc moins de Flamands qui soutiennent ce parti et donc ils sont moins nombreux à soutenir la présence du parti de Bart de Wever au gouvernement.

En 10 mois, il y a aussi eu la campagne électorale, où le PS et la N-VA ont multiplié les critiques l’un à l’égard de l’autre. Ce qui a pu renforcer, dans la tête de l’électeur flamand, l’impopularité du PS, et l’idée qu’une alliance entre le PS et la N-VA, serait de toute façon impossible.