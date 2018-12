La Parlement de Wallonie commémore la déclaration universelle des droits de l'homme

(Belga) Le Parlement de Wallonie organisait lundi après-midi une cérémonie de commémoration à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Son président, André Antoine, en a profité pour faire le rapprochement avec la signature du pacte migratoire, qui secoue actuellement le gouvernement fédéral.

"C'est important de rappeler aux élus ce que représente la déclaration pour qu'ils puissent la défendre au mieux", a-t-il affirmé. "Ce qui s'est passé ces derniers jours nous fait peur et aujourd'hui Namur est en phase avec Marrakech." "Le droit d'asile a failli être malmené dans notre pays pour des calculs électoraux", a-t-il ajouté. "Il est important que la Belgique garde sa crédibilité et ses valeurs. Je salue donc les décisions qui ont été prises et j'espère que nous continuerons dans cette direction." La porte-parole d'Amnesty International, Valérie Michaux, a elle souligné les manquements de notre pays en matière de respect des droits humains. Elle a notamment pointé du doigt les conditions de détention, l'enfermement d'enfants ou encore l'exportation d'armes. M. Antoine et plusieurs députés ont également ravivé symboliquement la flamme représentant les droits de l'homme dans la cour du Parlement. Des enfants venus d'établissements scolaires de toute la Wallonie ont ensuite lu trente des articles qui constituent la déclaration. Cette dernière a été adoptée le 10 décembre 1948 par les 58 états membres qui constituaient alors l'assemblée générale des Nations unies. (Belga)