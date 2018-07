La phase d'avertissement du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" réactivée

(Belga) La Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine) relance vendredi la phase d'avertissement de son plan "Forte chaleur et pics d'ozone". Sur base des prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), les températures maximales dépasseront de plusieurs degrés le seuil des 25°C durant les cinq prochains jours. Le mercure grimpera jusqu'à 28°C ce vendredi.

Après une première phase d'avertissement débutée le 29 juin, Celine réactive vendredi cette phase de son plan d'action contre les grosses chaleurs. Le thermomètre affichera en effet des températures flirtant avec les 29°C dans plusieurs régions du pays pour le week-end, selon l'IRM. Le soleil et la chaleur seront encore de la partie la semaine prochaine avec des valeurs attendues au-delà des 30°C. Le "plan forte chaleur et pics d'ozone" se compose de trois phases: la phase de vigilance, d'avertissement puis d'alerte. La deuxième, qui court du 15 mai au 30 septembre, consiste surtout à rappeler aux intermédiaires qui travaillent avec un public vulnérable (enfants, malades, personnes âgées) des conseils et bons réflexes. Outre un mercure élevé, les concentrations en ozone seront relativement élevées dans les prochains jours et particulièrement dans le sud-est du pays, informe Celine. Le seuil d'information européen de 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air ne devrait toutefois pas être dépassé. (Belga)