La "plus grande fanzone" du Mondial organisée à Charleroi

Avec 5.500 personnes potentiellement accueillies à chaque rencontre des Diables rouges, ce sera, selon le responsable de Travelevent Belgium Amaury Michiels, la plus grande fanzone déployée en Belgique à l'occasion du Mondial au Qatar. Le tarif à l'entrée sera de 5 euros et une boisson sera offerte. Deux autres formules ont été imaginées par les organisateurs: une formule VIP à 48 euros HTVA et une autre ultra-VIP à 75 euros HTVA. La fanzone ne sera pas ouverte à chaque rencontre du Mondial mais bien à chaque rencontre de l'équipe nationale belge qui, au premier tour de la compétition, affrontera successivement le Canada, le Maroc et la Croatie avant de poursuivre ou non l'aventure. Les organisateurs ont créé la page Facebook "Travelevent Belgium" pour communiquer sur l'événement.