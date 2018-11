Manque criant d'agents dans la police fédérale

La police fédérale manque de 1.829 agents, selon des chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) à la commission de suivi des attentats du 22 mars, écrit Het Laatste Nieuws samedi.

Après trois années de baisse des effectifs de la police fédérale, le nombre d'agents a crû en 2017. Le 1er janvier dernier, il y avait 204 policiers de plus qu'un an auparavant. Mais les manques restent criants, dans tous les services à l'exception de la DG de la gestion des ressources et de l'information (DGR). Ironiquement, c'est là que se trouve la cellule de recrutement.