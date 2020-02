La Première ministre inaugure la nouvelle ligne de remplissage à Hoegaarden

(Belga) La Première ministre Sophie Wilmès a inauguré mercredi sur le site d'Altenaken de la brasserie Hoegaarden (Brabant flamand) une nouvelle ligne de remplissage de cannettes. Le groupe brassicole AB InBev a investi plus de 42 millions d'euros dans cette nouvelle installation, ce qui doit permettre d'engager 30 personnes supplémentaires.

D'ici septembre, des entrepôts et des chambres chaudes pour la refermentation en bouteille doivent encore voir le jour. La production en tant que telle ne va pas augmenter, mais l'investissement permet de désormais assurer le remplissage, en bouteille ou en cannette, de la Hoegaarden brassée sur le site historique. La célèbre bière blanche est de plus en plus prisée. Ses ventes ont augmenté de 43% entre 2014 et 2019. Il est prévu de remplir quelque 100.000 cannettes la première année, mais la capacité totale de la nouvelle infrastructure est de 300 millions de cannettes annuelles. La brasserie dispose d'une capacité maximale de 1,5 million d'hectolitres et emploie 190 personnes. Outre la blanche, d'autres bières spéciales sont brassées sur place. La filiale belge d'AB InBev emploie 3.300 personnes.