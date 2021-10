La prime temporaire de 25 euros aux bénéficiaires de certaines allocations est prolongée

(Belga) La prime temporaire de 25 euros par mois octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations sociales dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 sera prolongée jusqu'en décembre prochain, a confirmé vendredi la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, Karine Lalieux.

Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui le prévoit. La prime temporaire était prévue pour remédier aux conséquences négatives et coûts supplémentaires causés par la pandémie du Covid-19 pour des catégories fragilisées. Elle a été initialement octroyée de juillet 2020 à décembre 2020. Selon Karine Lalieux, il est toutefois apparu que ces catégories fragilisées ont par après encore eu besoin d'un soutien supplémentaire compte tenu de la résurgence de l'épidémie et des mesures plus strictes prises par les autorités publiques. C'est pourquoi l'octroi de la prime a déjà été prolongé trois fois, en dernier lieu jusqu'en septembre dernier inclus. Le 24 septembre dernier, le gouvernement a décidé, compte tenu de la situation économique, l'inflation, la situation sanitaire et à la lumière de l'augmentation des allocations sociales planifiée au 1er janvier 2022 de prolonger à nouveau la période d'octroi de cette mesure aux personnes les plus vulnérables, cette fois jusqu'en décembre 2021 inclus. (Belga)