La princesse et les ministres Peeters et Muyters visitent Televisa

(Belga) La princesse Astrid, le ministre fédéral de l'Economie Kris Peeters et le ministre flamand de l'Economie Philippe Muyters ont visité mercredi, durant la mission économique, l'entreprise multimédia mexicaine Televisa, la plus grande entreprise hispanique de ce type.

Televisa utilise la technologie de la société belge d'imagerie EVS. La princesse et les ministres ont été reçus par le président de Televisa Emilio Azcarraga Jean et ont visité la chambre de contrôle où est utilisé la technologie d'EVS et la centre d'informations.. Après cette visite, la délégation belge s'est aussi rendue à la société pétrolière d'Etat Pemex où la princesse te les ministres ont eu un entretien à huis clos avec le nouveau CEO Octavio Romero Oropeza. La matinée s'est clôturée avec une cérémonie à l'hôtel de ville de Mexico où la princesse a été faite citoyenne d'honneur de la Ville. (Belga)