La productivité à son plus haut le mercredi matin, à son plus bas le vendredi après-midi

(Belga) Les travailleurs sont les plus productifs le mercredi matin. A contrario, c'est le vendredi après-midi qu'ils le sont le moins, selon une étude de Randstad publiée lundi. De manière générale, la productivité est plus importante en matinée qu'en deuxième partie de journée.

Le spécialiste en ressources humaines a interrogé 1.850 travailleurs pour les interroger sur les moments de la semaine où ils se sentent le moins et le plus productifs, en s'attribuant une cote sur dix. Il en ressort que la semaine démarre mal, avec un score de 6,9. Une légère amélioration se dessine l'après-midi (7). Le lundi est le seul jour où la productivité après la pause de la mi-journée est légèrement supérieure à celle du matin. Les mardi et jeudis sont des copies conformes, avec 7,7 le matin et 7,3 l'après-midi. La matinée du mercredi, période la plus productive de la semaine (7,8), est également suivie d'un certain relâchement en deuxième partie de journée (7,3). Le vendredi est le jour le plus contrasté, avec 7,5 le matin et 6,6 l'après-midi. Les femmes sont tous les jours de la semaine plus productives que les hommes en matinée, mais systématiquement moins l'après-midi, relève encore Randstad. Les femmes obtiennent les scores moyens les plus élevés mais aussi les plus bas (8 le mercredi matin, 6,4 le vendredi après-midi). Chez les hommes, le coup de barre de mi-journée ne survient que le vendredi. Les scores des ouvriers sont ceux qui varient le moins au fil de la semaine (score maximum de 7,6 le mercredi matin et minimum de 6,8 le lundi). Chez les cadres, cette différence est nettement plus importante (score maximum de 8,1 les mercredi et jeudi matin, score minimum de 6,8 le vendredi après-midi). Les employés adoptent une position intermédiaire, avec une exception le vendredi après-midi, où ils enregistrent leur plus faible score (6,5). Enfin, c'est le lundi matin que les jeunes sont les moins productifs (5,8). Ils se disent presque toujours moins productifs que les groupes d'âge plus avancé. Ce sont les plus de 40 ans qui se considèrent comme les plus productifs. Ils sont néanmoins beaucoup plus sujets au coup de barre de l'après-midi que les autres tranches d'âge. (Belga)