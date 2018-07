La Protection Civile 2.0: un examen départagera les meilleurs agents, seuls 313 resteront

(Belga) Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a annoncé en avril 2017 la réforme de la Protection Civile avec une réorganisation des casernes, des fonctions et du personnel. Selon une information de la RTBF, un arrêté royal a été signé mardi dernier précisant la réorganisation et la gestion du personnel. Afin de répondre aux nouvelles exigences de la Protection Civile, tous les agents devront prochainement passer un examen. Seuls les 313 meilleurs agents seront retenus. En ce qui concerne les autres, ils seront transférés dans d'autres services.

La Protection Civile 2.0, comme le souligne le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Olivier van Raemdonck, sera davantage spécialisée et agira en deuxième ligne. Afin de répondre aux exigences de cette nouvelle orientation, tous les agents qui le souhaitent devront passer un examen. Seuls les 313 meilleurs agents ayant réussi cet examen se verront garder leur emploi au sein de la Protection Civile. Les autres, quant à eux, seront redirigés vers d'autres emplois dans le public comme par exemple au sein de la prison, de la police ou encore au Service Public Fédéral. In fine, tous les agents professionnels actuellement en fonction, garderont un emploi. "Pour l'instant les tâches relatives aux pompiers et aux agents de la protection civile se mélangent. Nous avons revu les fonctions attribuées à chacun. Les pompiers agiront en première ligne et la protection civile en seconde ligne. De fait, il s'agira d'un service spécialisé. Cela signifie que les agents devront également être spécialisés. C'est pour cette raison qu'un examen permettra de déterminer les meilleurs profils à ce nouveau service", a expliqué le porte-parole du ministre. Ainsi sur les six casernes belges, n'en subsistent que deux: l'une en Wallonie à Crisnée et l'autre en Flandre à Brasschaat. Chaque unité gardera 156 agents. "Il y aura une solution pour chacun. Et les salaires ne s'en verront pas diminuer, que du contraire. Ceux qui auront réussi l'examen, passeront à une échelle barémique supérieure. Les salaires seront adaptés et alignés sur ceux des pompiers." L'examen devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre et la sélection devrait suivre et se faire dans la foulée. Dans tous les cas, les agents seront fixés avant cet hiver. Selon la RTBF, les agents ont 30 jours à dater de la parution officielle pour faire leurs choix et s'inscrire à l'examen. En dehors des différentes certifications, les candidats devront réussir des épreuves d'aptitudes et de motivation. Ils seront classés par catégorie: brigadiers, dispatcheurs, sergents, plongeurs ou lieutenants. Selon une première estimation syndicale, deux travailleurs sur trois vont changer de métier. Le texte n'a pas encore été publié au Moniteur Belge, mais il figure déjà sur le site de l'administration fédérale.