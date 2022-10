La récolte de jouets de l'ASBL "Arc-en-Ciel" revient du 31 octobre au 19 novembre

(Belga) L'ASBL "Arc-en-Ciel" organisera sa traditionnelle récolte de jouets du 31 octobre au 19 novembre, a-t-elle fait savoir vendredi. Comme chaque année, la radio Nostalgie s'associe au projet via son "Nostalgie Magic Tour" qui fera arrêt dans six endroits répartis sur Bruxelles et la Wallonie.

En tout, ce sont plus de 370 associations membres de l'ASBL spécialisée dans la Jeunesse qui pourront profiter de cette collecte de jouets. "Grâce à l'action, nous espérons rajouter de la magie et du bonheur dans les fêtes de fin d'année de milliers d'enfants et de jeunes en difficulté", soulignent des membres de l'ASBL. Pour ce faire, les membres d'"Arc-en-Ciel" invitent la population à venir déposer d'anciens jouets en excellent état dans l'un des 18 magasins de son partenaire Fox & Cie ou directement dans les bureaux de l'ASBL qui se trouvent à Watermael-Boitsfort, en Région bruxelloise. Celle-ci rappelle que tous les jeux sont acceptés, hormis les peluches et les jouets à piles. "Nous manquons principalement de jeux pour les enfants de plus de 12 ans. Pensez aussi aux jeux de société, aux livres et BD", précise-t-elle. Nostalgie sera une nouvelle fois de la partie via son "Nostalgie Magic Tour" qui prolongera l'opération du 28 novembre au 3 décembre en passant par six villes (Arlon, Mons, Nivelles, Jambes, Anderlecht et Liège). Outre les jouets, les gens pourront également déposer leurs piles et batteries usagées. Chaque soir, les jouets offerts seront redistribués parmi les associations de la région où se trouve le camion de Nostalgie. L'année dernière, le "Nostalgie Magic Tour" a permis de récolter 9.764 jouets ainsi que plus de 18.000 kilos de piles et batteries usagées.