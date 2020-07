La réforme de l’avortement enfin votée? Le CD&V menace de bloquer la formation d’un gouvernement si ça passe

Ce jeudi la proposition de réforme de la loi qui autorise l’avortement est à l’agenda de la séance plénière de la chambre. Elle interviendra probablement en fin d’après-midi ou en soirée.

Le texte, fruit d’un compromis entre 8 partis (socialistes, écologistes et libéraux du nord et du sud + PTB + Défi) est prêt depuis des mois, mais il a à chaque fois été victime de manœuvres de retardement politiciennes, et n’a donc jamais pu être voté.

Pour rappel, voici ce que cette réforme doit changer :

La dépénalisation de l’avortement : les médecins et les femmes qui le pratiquent en dehors des conditions prévues par la loi ne risquent plus de poursuites pénales





les médecins et les femmes qui le pratiquent en dehors des conditions prévues par la loi ne risquent plus de poursuites pénales L’extension du délai légal pour avorter : jusqu’à 18 semaines de grossesse (20 semaines d’aménorrhée (absence de règles) au lieu de 12 semaines actuellement





jusqu’à 18 semaines de grossesse (20 semaines d’aménorrhée (absence de règles) au lieu de 12 semaines actuellement Le raccourcissement du délai de réflexion : il ne faudra plus attendre au minimum 6 jours, mais 48h minimum, entre la première consultation chez le médecin en vue de pratiquer l’IVG et la pratique de l’acte en tant que tel

Bien que le texte soit soutenu et écrit par une majorité de députés de la Chambre, impossible d’assurer qu’il sera bel et bien voté aujourd’hui. Les opposants au texte l’ont en effet déjà renvoyé deux fois au Conseil d’Etat, renvoyé plusieurs fois en commission, …

Le CD&V fait pression sur MR et Open Vld

Depuis les élections du 26 mai 2019, le CD&V (opposé au texte et dont une partie de l’électorat est plutôt conservateur) fait pression sur les autres formations politiques démocratiques pour barrer la route à cette réforme. Les centristes flamands en ont même fait un "casus belli", un cas de guerre, un dossier symbole : si la réforme passe, le CD&V refuserait de monter dans un gouvernement fédéral. Or il est un parti clé pour la constitution d’une majorité.

Ces derniers jours, même les députés Open Vld (parti qui cosigne pourtant le texte) ont prôné un report du vote après les vacances parlementaires. Histoire de ne pas braquer CD&V, N-VA et cdH (tous les trois opposés au texte IVG et tous les trois impliqués dans la formation du gouvernement fédéral) pour préserver les chances d’arriver à trouver un successeur à Sophie Wilmès.

Personne n'a souhaité dévoiler son intention de vote

Nous avons cherché à savoir auprès des députés libéraux flamands, francophones et CD&V s’ils envisageaient de repousser le vote de ce dossier. Mais aucun n’a souhaité nous dévoiler leur attitude.

Les présidents de ces trois partis sont actuellement à la manœuvre pour dégager une coalition fédérale pour succéder au gouvernement Wilmès 2. Depuis quelques jours, l’idée d’un gouvernement de type Arizona circule, qui comprend le CD&V, le cdH et la N-VA, tous trois opposés à cette réforme tout comme le Vlaams Belang.