La réforme des TEC reçoit le feu vert des actionnaires

(Belga) Après son adoption par le parlement wallon en mars dernier, la réforme des TEC wallons a franchi mercredi une étape supplémentaire en vue de sa concrétisation en janvier prochain. Elle a reçu le feu vert des actionnaires de l'Opérateur de Transport de Wallonie OTW (ex SRWT), réunis en assemblée générale extraordinaire, à hauteur des 99,77% des votes émis - 75,77% de l'actionnariat total était représenté -, a annoncé le ministre wallon des Transports et de la Mobilité Carlo Di Antonio (cdH). 416.954 parts sociales étaient représentées, à savoir 75,77% de l'actionnariat total. Le vote intervenu emporte une large adhésion au projet du ministre, à savoir 99,77% de votes pour et 0,23% de votes contre.

Le Groupe TEC sera transformé au 1er janvier prochain en une société unique couvrant l'ensemble de la Wallonie, avec une réduction du nombre d'administrateurs de 85 à 15 et une baisse de moitié du nombre de postes de direction. Le nom du Groupe TEC deviendra "Opérateur de Transport de Wallonie" (OTW). L'organe reprendra les droits des cinq sociétés actuellement présentes (TEC Liège Verviers, TEC Brabant wallon, TEC Namur-Luxembourg, TEC Charleroi et TEC Hainaut) ainsi que l'ancienne SRWT. Les TEC resteront toutefois la marque commerciale du groupe. Autre nouveauté, la création de "bassins de mobilité" vise à conserver les particularités locales des transports en commun. Ces bassins sont calqués sur les territoires couverts par les ex-sociétés du groupe, mais sont appelés à évoluer. Le ministre Di Antonio (cdH) a rappelé que les lignes de transport et les services actuellement proposés aux clients des TEC ne subissent aucun changement dans l'opération, la réforme ayant d'ailleurs pour objectif "d'améliorer cette offre de services". Cette évolution de la structure du Groupe TEC se fera également à volume d'emploi constant, a souligné M. Di Antonio. (Belga)