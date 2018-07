La Région attribue à hub.brussels sa feuille de route pour cinq ans et ses capitaines

(Belga) Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi le contrat de gestion de hub.brussels. Il a également désigné un duo féminin pour diriger cette agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. Isabelle Grippa en sera la directrice générale, et Annelore Issac en sera la directrice générale adjointe.

Fruit de la fusion des services d'Atrium, d'Impulse et de l'administration Brussels Invest et Export, il y a six mois, hub.brussels a été mis sur pied sous forme de guichet unique pour rationaliser les services aux entreprises en les rendant plus efficaces et plus lisibles. Le nouvel opérateur dispose à présent d'un premier contrat de gestion, pour les cinq années à venir. Cette feuille de route fixe les priorités de l'agence afin d'en faire la référence pour quiconque veut développer un projet d'entreprise en Région bruxelloise. Pour y arriver, les missions d'hub.brussels se déclineront autour de trois axes: accompagner les entreprises en Belgique et à l'étranger; stimuler l'environnement et l'attraction des investissements; appuyer les pouvoirs publics. hub.brussels sera chargé de mener des travaux de veille économique mais aussi de formuler des recommandations sur les politiques économiques. Selon le ministre de l'Economie Dider Gosuin, et la secrétaire d'Etat en charge du Commerce Extérieur, Cécile Jodogne (DéFI), le gouvernement bruxellois a également doté hub.brussels d'une nouvelle équipe dirigeante. Les deux femmes prendront la tête de l'agence, à la rentrée de septembre, après un processus de sélection qui a connu une grande compétition. A travers ses précédentes fonctions d'administratrice d'Impulse, d'Atrium et de la SRIB, la future directrice générale, Isabelle Grippa, a accompagné les réflexions du gouvernement bruxellois sur la nécessité de remettre l'entreprise au centre des missions des opérateurs publics. Elle en connait les forces et les contraintes. La future directrice générale adjointe, Annelore Isaac, a construit son parcours professionnel en appui aux entrepreneurs bruxellois. Elle a exercé les différents métiers de l'agence bruxelloise de l'entrepreneuriat. Actuellement Directrice du 1819 -le numéro unique-, elle a permis la montée en puissance de cette première porte d'entrée. (Belga)