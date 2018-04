La Région bruxelloise accroît son aide aux jeunes inoccupés

(Belga) La Région bruxelloise débloque un budget supplémentaire afin d'aider les jeunes inoccupés à trouver un travail, un stage ou une formation, annonce mardi Actiris dans un communiqué. Selon l'agence bruxelloise de l'emploi, citant des données d'Eurostat, 19,8% des jeunes de la Région âgés entre 18 et 24 ans n'ont pas d'emploi, n'étudient pas ou ne sont pas en formation. "Ce chiffre reste trop élevé", estime-t-elle.

Actiris lance dès lors un appel à projets qui s'adresse en partie aux acteurs de terrain (maisons de jeunes, maisons de quartier, éducateurs de rue, etc.). L'objectif est "d'imaginer ensemble de nouvelles solutions pour que les jeunes renouent le contact et la confiance dans les institutions et qu'ils mettent en œuvre un projet professionnel". Pour mener à bien cet appel à projets, le budget "NEET" ("Not in Employment, Education or Training") d'Actiris, qui bénéficie d'un cofinancement du Fonds Social Européen (FSE) et du Youth Employment Initiative (YEI), passera de 708.000 euros actuellement à 1,6 million d'euros annuellement. Le projet vise essentiellement les personnes dites "désengagées", c'est-à-dire ne cherchant pas d'emploi ou d'études, et n'y étant pas contraintes. "Nous souhaitons leur redonner confiance pour qu'ils s'inscrivent chez Actiris et bénéficient de notre offre de services. Si l'opération fonctionne, ces nouvelles inscriptions augmenteront les statistiques du chômage des jeunes, mais qu'importe puisque notre rôle de service public est d'abord de fournir des solutions. L'essentiel est de ramener ces jeunes sur une trajectoire d'emploi", déclare Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris, cité dans le communiqué. Les dossiers de candidature sont à introduire au plus tard le 25 juin. Des ateliers d'informations à destinations des potentiels partenaires seront donnés le jeudi 19 avril à 11h00 et le mardi 8 mai à 14h00, à la Tour Astro, siège d'Actiris. (Belga)