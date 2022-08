La Région bruxelloise entame une nouvelle campagne de sensibilisation et de vaccination

(Belga) La Région de Bruxelles-Capitale lance une nouvelle campagne de vaccination et de sensibilisation au coronavirus, ont expliqué vendredi la responsable Covid de la Commission Communautaire commune (Cocom), Inge Neven et le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. Ces différentes actions visent à cibler les personnes à risque et à les protéger au maximum.

"Le coronavirus est et restera là, sans doute, pendant encore longtemps", a souligné d'emblée Alain Maron. "Cependant, nous ne sommes plus dans la gestion d'une crise, mais bien dans la gestion d'une phase endémique. Nous devons donc continuer à protéger tout le monde, et surtout les plus vulnérables." Pour ce faire, à partir de ce vendredi 26 août, la Cocom a lancé la campagne "Gardons le bon R'Flex", rappelant les bons comportements à avoir pour protéger tout un chacun et surtout les personnes plus à même de contracter une forme grave du virus. Un calendrier de vaccinations a également été mis sur pied. Dès le début du mois de septembre, des lettres d'invitations à recevoir un deuxième booster seront envoyées aux personnes de 50 ans et plus, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées, au personnel soignant et aux hôpitaux. Les résidents et le personnel des maisons de repos et des centres d'hébergement pour adultes porteurs de handicap recevront aussi l'invitation. L'administration de cette nouvelle dose sera possible sur rendez-vous à partir du 12 septembre. Le reste de la population bruxelloise (de 18 ans et plus) pourra, elle, se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, bien que le deuxième booster ne soit pas obligatoire pour les personnes moins vulnérables. La Cocom rappelle que la primovaccination est toujours en cours et, donc toujours possible, à l'instar de l'injection du premier booster pour les jeunes âges de 12 à 17 ans.