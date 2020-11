La Région bruxelloise prête pour la reprise du testing des personnes asymptomatiques

(Belga) La Région bruxelloise dispose de sept centres de test avec une capacité de 9.000 prélèvements par jour au total, "ce qui permet une absorption plus fluide de la demande de testing", a indiqué dans un communiqué la Commission communautaire commune (Cocom) alors que les personnes asymptomatiques qui ont été en contact avec un cas positif de Covid-19 pouvaient à nouveau se faire tester à partir de lundi.

Pour faciliter la tâche des personnes cherchant un centre de test, une plateforme de prise de rendez-vous obligatoire, simple d'utilisation et sécurisée, a été mise en place. Cette plateforme (https://brussels.testcovid.be/) permet de pré-encoder les informations administratives nécessaires afin de permettre un processus fluide pour réaliser le test sur place. La Cocom précise que le personnel des centres bruxellois de tracing a été renforcé et s'élève aujourd'hui à 350 personnes œuvrant pour assurer le suivi des personnes ayant eu un contact avec un cas positif. Les sept centres sont situés devant le parc du Cinquantenaire, à Forest, à Anderlecht, au Heysel, à Schaerbeek, à Bruxelles-ville et à Molenbeek. (Belga)