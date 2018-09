La Région bruxelloise veut des brigades à vélo dans ses 6 zones de police

(Belga) La Région bruxelloise va investir afin de favoriser le développement des brigades cyclistes sur son territoire, a annoncé vendredi la secrétaire d'Etat à la sécurité routière, Bianca Debaets (CD&V). A l'heure actuelle, sur ses 6 zones de police, deux - celles de Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) et de Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) - ne disposent pas de ce type de brigade policière.

L'objectif est que chaque zone de police dispose d'une brigade cycliste, a affirmé Bianca Debaets en présence du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et de représentants de la brigade à vélo de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles, la plus importante de la Région avec ses 41 cyclistes. L'appel à projets s'adresse aux zones de police désirant installer une brigade cycliste et à celles souhaitant s'équiper davantage. Le budget prévu à cette fin pour 2019 s'élève à 1,2 million d'euros. "Ces brigades sont un bon moyen de faire observer le code de la route en faveur des usagers faibles. Une présence policière visible est également importante", a commenté la secrétaire d'Etat. (Belga)