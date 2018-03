La Région wallonne reprendra le service de l'impôt du précompte immobilier le 01/01 2020

(Belga) La Région wallonne a décidé, conformément à sa déclaration de politique régionale, de reprendre le service de l'impôt du précompte immobilier le 1er janvier 2020. Le ministre wallon des Finances, Jean-Luc Crucke, en informera jeudi son homologue au fédéral ainsi que le Premier ministre, a-t-il annoncé au terme d'une réunion du gouvernement régional.

Impôt régional calculé sur base du revenu cadastral des biens immobiliers situés en Belgique, le précompte immobilier est dû par tout propriétaire, possesseur, emphythéote ou usufruitier de ces biens immobiliers. En 2017, le montant du précompte immobilier net enrôlé s'est élevé à 1,575 milliard d'euros, dont seuls 36,2 millions sont revenus à la Wallonie, 932,5 millions tombant dans l'escarcelle des communes et 606,5 millions dans celle des provinces. Par cette reprise, la Région entend, notamment, "contribuer à l'amélioration de la perception de cet impôt et de son recouvrement, s'inscrire dans une politique de simplification administrative, améliorer la qualité de service aux redevables et prévoir les outils nécessaires au pilotage de la politique fiscal du gouvernement", a indiqué le ministre. Ce dernier a par ailleurs assuré que l'ensemble du personnel des administrations fédérales concernées passera sous la casquette régionale. (Belga)