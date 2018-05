La reine Mathilde visite le projet "Conflixers" à Bruxelles

(Belga) La reine Mathilde a effectué mardi en compagnie de la ministre flamande de l'enseignement Hilde Crevits (CD&V) une visite de travail au Maria Boodschaplyceum (Mabo) à Bruxelles. La Reine a ainsi pu y découvrir le projet "Conflixers", une initiative de la Vlaamse Scholierenkoepel qui encourage les élèves à s'entraider pour faire face à des situations de conflit, telles que le harcèlement, un thème cher à la souveraine.

Les élèves ont ainsi pu exposer à la Reine et à la ministre lors d'une table ronde la manière dont le projet a été mis sur pied au sein de leur établissement scolaire avant de montrer au travers d'un jeu de rôle la manière dont ils résolvaient les conflits. Le Maria Boodschaplyceum est la première école a avoir bouclé une telle formation à la résolution des conflits au sein de la Vlaamse Scholierenkoepel. Le projet a entretemps été étendu à 83 écoles sur deux ans et a été subsidié à hauteur de 27.000 euros par la ministre flamande de l'enseignement. Les écoles qui participent au projet peuvent désigner soit des parrains/marraines, soit un élève de confiance ou encore un élève-médiateur. Chaque établissement scolaire est ainsi libre de choisir la formule qui lui convient le mieux. Le Mabo a donc choisi le système de parrain/marraine de même que celui des élèves de confiance. Les parrains et marraines issus des années supérieures accompagnent les élèves de première tandis que la porte des élèves de confiance est toujours ouverte pour ceux qui ont des questions ou qui rencontrent des problèmes.