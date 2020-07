La restructuration d'Airbus impactera "très directement" la Sonaca

(Belga) La restructuration annoncée par Airbus, qui entend supprimer quelque 15.000 emplois d'ici l'été 2021, impactera "très directement" la Sonaca, a indiqué le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, mercredi, en séance plénière du Parlement de Wallonie. L'entreprise carolo produit notamment pour Airbus des bords d'attaque, la partie mobile des ailes d'avion, indispensable au décollage et à l'atterrissage.

"Nous nous sommes déjà entretenus assez longuement avec la direction de la Sonaca, pour voir comment la soutenir", a assuré le ministre Borsus. A l'heure actuelle, le chômage temporaire y concerne entre 50 et 60% des travailleurs. "Il sera encore de 40% à la fin de l'année", a-t-il ajouté. Mardi soir, Airbus a fait part de son intention de supprimer environ 15.000 emplois d'ici l'été 2021, en réponse à la crise du coronavirus qui a frappé de plein fouet le secteur aérien. Dans ce contexte, le groupe sera contraint de réduire, au cours des deux prochaines années, de 40% ses productions et livraisons d'avions commerciaux. Quelque 5.000 emplois sont menacés en France, 5.100 en Allemagne, 900 en Espagne, 1.700 au Royaume-Uni et 1.300 sur d'autres sites d'Airbus dans le monde. Airbus n'a pas de site de production en Belgique mais notre pays compte plusieurs sous-traitants de l'avionneur, dont la Sonaca. (Belga)