La Roller Bike Parade slalomera aux quatre coins du pays pour sa 16e édition

Rollers, vélos et autres trottinettes se donneront rendez-vous à Bruxelles dès ce vendredi 1er juin pour le coup d'envoi de la Roller Bike Parade 2018. L'été sera sportif dans les cinq villes déjà confirmées, mais aussi musical avec une programmation "pleine d'inattendus".

Bruxelles, Hasselt, Louvain, Wavre et Charleroi accueilleront débutants et stars du cycle sur différents parcours du 1er juin au 14 septembre. La Roller Bike Parade 2018, rebaptisée cette année "Wiko Roller Bike Parade", se déclinera en boucles de 5 ou 20 kilomètres. Ces randonnées sportives se feront au rythme de DJ's et d'artistes locaux, pour le plaisir des fans de musique et de mobilité alternative. La participation est gratuite et ne nécessite pas d'inscription préalable. Toutefois, les organisateurs rappellent que les parades pourront être annulées pour des raisons de sécurité en cas de mauvais temps. Le jour même, un message officiel confirmera ou non la tenue de l'activité sur le site web et la page Facebook de l'événement. Ceux-ci dévoileront en outre les prochaines villes qui prendront part à cette seizième édition.