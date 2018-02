La "science ouverte" bientôt soumise à l'approbation du parlement de la Fédération

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi en dernière lecture le projet de décret dit "Open Access", un texte visant l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques.

Le projet de décret vise à intégrer les institutions de recherche et d'enseignement supérieur de la Fédération dans le mouvement global de la "science ouverte", c'est-à-dire des pratiques de recherche basées sur l'utilisation des nouveaux outils internet et numérique. "En favorisant le partage des résultats de la recherche ayant fait l'objet d'un financement public, le décret Open Access permettra la libre circulation du savoir, la promotion de la science et de l'innovation", a commenté le ministre en charge de la Recherche, Jean-Claude Marcourt, à l'origine de la proposition. Le projet de décret devrait être soumis prochainement pour adoption devant le parlement de la FWB. (Belga)