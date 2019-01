La secrétaire d'Etat Jodoigne appelle à une concertation rapide entre pompiers et police

(Belga) La secrétaire d'Etat bruxelloise à la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Cécile Jodogne, a réclamé jeudi une concertation "rapide" avec les zones de police bruxelloises afin de prévoir de nouveaux protocoles de coopération entre la police et le Siamu à la lumière des violences qui ont eu lieu pendant la nuit du Nouvel An à l'encontre des pompiers dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean.

Mme Jodogne (DéFI) a, dans un communiqué, affirmé "condamner fermement les violences exercées à l'encontre des sapeurs-pompiers bruxellois lors de la nuit de la Saint-Sylvestre" et apporter son plein soutien au Siamu dans son dépôt de plainte contre X pour les dégâts provoqués. "S'en prendre à des pompiers venus éteindre les incendies est inadmissible", a-t-elle souligné. Selon elle, les agents du Siamu ont été empêchés d'accomplir leur mission car leur sécurité n'étant pas assurée et les services de police n'étant pas en capacité de venir en renfort, ils leur ont demandé de quitter les lieux. "Les agents du Siamu ont subi des violences inacceptables (...) Nous devons avoir une réponse ferme envers les auteurs de ces actes et mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des pompiers", a ajouté Mme Jodogne. La secrétaire d'Etat a par ailleurs indiqué que l'installation de caméras au sein des véhicules du Siamu était à l'étude. (Belga)