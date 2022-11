La semaine internationale du dépistage du VIH et des IST du 21 au 28 novembre

(Belga) Du 21 au 28 novembre 2022 se déroulera la semaine internationale du dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST), une action à laquelle s'associent plusieurs associations et structures médicales, dont l'asbl exæquo, partenaire santé des hommes qui aiment les hommes. L'asbl permettra de réaliser un dépistage rapide, gratuit et anonyme du VIH, de la syphilis et/ou de l'hépatite C, à Bruxelles et en Wallonie du lundi 21 au dimanche 27, annonce-t-elle mardi dans un communiqué.

Ce dépistage donnera aussi "la possibilité de parler de prévention et de santé sexuelle, sans jugement et en toute confidentialité avec les militants d'exæquo". Les personnes transgenres et intersexes bénéficieront également d'un accueil spécifique grâce à certaines permanences gérées en collaboration avec l'asbl Genres Pluriels. Les traitements contre le VIH disponibles à l'heure actuelle permettent de stopper le virus dans sa progression à condition de connaître son statut. Le dépistage reste essentiel même lorsque l'on ne présente pas de symptômes. Les personnes séropositives dépistées peuvent aujourd'hui vivre en bonne santé toute leur vie avec une espérance de vie qui rattrape celle du reste de la population. Le traitement diminue si fortement le virus dans l'organisme que celui-ci devient intransmissible sexuellement. Toutes les informations et réservations pour les dépistages organisés par l'asbl exæquo sont accessibles sur www.exaequo.be/fr/testingweek. (Belga)