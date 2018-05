La SNCB éprouve toujours du mal à recruter

(Belga) La SNCB tentera de trouver de nouveaux employés ce samedi via la deuxième édition d'un "train pour un job". L'entreprise cherche pour cette année environ 1.600 collaborateurs et notamment 320 conducteurs de train, 185 accompagnateurs et 300 techniciens pour rajeunir son personnel. Les personnes intéressées monteront à bord de ce train au départ de 15 gares.

Lorsqu'un candidat s'estime suffisamment informé, il descend du train et, muni d'un ticket gratuit, rentre chez lui. D'ici 2025, la moitié des 32.000 travailleurs de la SNCB partiront à la pension. (Belga)