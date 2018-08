Vous habitez à moins de 30 km de Liège ou Charleroi? Vos trains habituels changent dès lundi prochain

La SNCB lancera le 3 septembre une nouvelle offre suburbaine (offre S) dans un rayon de 30 km autour de Liège, Charleroi, Anvers et Gand, écrit mardi L'Avenir. L'objectif est d'offrir des moyens de transport de proximité en plus des relations ferroviaires entre les grandes villes, selon la société nationale de chemins de fer.

Concrètement, les trains locaux L arboreront dès lundi prochain le signe "S" jaune.



À Liège, l'offre S comprendra quatre lignes suburbaines vers Liège-Guillemins et desservira 59 gares.



À Charleroi, quatre lignes et 52 gares passent sous l'offre S dès lundi prochain, contre trois lignes à Gand et quatre à Anvers.



Le projet Angelic (Anvers, Gand, Liège, Charleroi) est ainsi concrétisé.



Les modifications ont déjà été intégrées à l'outil de planification des trajets, sur le site de la SNCB. Vous pouvez donc vérifier dès maintenant si vos trains habituels changent à partir de lundi.



Bruxelles avait accueilli une offre S en 2015.