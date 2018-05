La solution de la FGTB pour assurer des pensions aux futures générations ? "Qu'on arrête de faire des cadeaux aux entreprises"

Robert Vertenueil est intervenu en direct dans le RTL info 13h pour répondre aux questions d'Alix Battard, en marge de la manifestation nationale de ce mercredi.

Entre 55.000 (selon la police) et 70.000 personnes (selon les syndicats) manifestent ce mercredi à Bruxelles pour défendre des pensions "dignes" (peut-on lire sur les calicots les plus sobres). La police de Bruxelles n'a recensé aucun incident depuis le début de la marche.

L'importante participation est une preuve de la détermination du mouvement, qui ne faiblira pas, prévient Robert Vertenueil, secrétaire général de la FGTB. La proposition du syndicat socialiste pour assurer des pensions aux prochaines générations, la voici: "Qu'on aille chercher l'argent là où il se trouve. Qu'on arrête de faire des cadeaux aux entreprises. 6,5 milliards sont donnés par an en réduction de cotisations sociales. Ce serait largement suffisant pour garantir des pensions minimum à 1.500€. Mais il faut la volonté politique de faire de véritables réformes capables de financer correctement la sécurité sociale. Les pensions seraient payables. C'est une supercherie de dire le contraire", a déclaré l'homme fort du syndicat dans le RTL info 13h.

La grève nationale de ce mercredi est déjà la 6e depuis le début du gouvernement Michel, et la 2e consacrée aux pensions. A-t-elle encore un sens ? "Si nos aînés n'avaient pas perduré dans l'action à une certaine époque, nous n'aurions pas la journée des 8h ou les congés payés. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Que le gouvernement comprenne bien que s'il ne fait pas attention à cela, s'il ne prend pas en compte la parole des citoyens, il se réveillera peut-être le soir des élections avec une gueule de bois en constatant que le gouffre entre les politiques et les citoyens aura grandi encore un peu plus".