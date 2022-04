La stabilité d'une passerelle enjambant la Meuse à Liège menacée

(Belga) La stabilité d'une passerelle technique enjambant la Meuse à Liège est menacée après qu'une barge l'eût heurtée mardi soir, signale la police de Liège mercredi soir. D'après la commune de Seraing, il existe un risque grave d'effondrement de canalisations dans les airs.

La passerelle technique relie les deux rives, du quai du Bac à Tilleur (rive gauche de la Meuse) à l'avenue Greiner à Ougrée (rive droite). Un expert s'est rendu sur place mercredi et a constaté des dégâts structurels importants sur cette passerelle, menaçant sa stabilité. Par mesure de précaution, le quai du Bac et l'avenue Greiner, de part et d'autre de la Meuse, sont complètement fermés à la circulation. Sur la rive droite, en direction de Seraing, la circulation est déviée par la rue Ferdinand Nicolay et la rue de l'Acier. En direction de Ougrée, la circulation est déviée par la rue Jean Potier et Seraing bas. Sur la rive gauche, en direction de Tilleur, la circulation est déviée par la rue de la Barge et la rue Ernest Solvay. En direction de Sclessin, la circulation est déviée par la rue de la Digue et la rue des Martyrs, précise la police de Liège. Le trafic fluvial est également interdit dans les deux sens. Trois communes sont touchées par la situation: Liège, Seraing et Saint-Nicolas. Elles précisent gérer la situation en étroite collaboration. Un nouveau point de la situation sera effectué ce jeudi.