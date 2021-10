La Stib a pris possession du premier exemplaire du Tramway New Generation d'Alstom

(Belga) La société des transports en commun bruxelloise a accueilli le premier exemplaire du Tramway New Generation dans le cadre d'une série de 90 exemplaires qu'elle a commandés à Alstom (ex-Bombarder).

La livraison de ces 90 trams, combinée au remplacement d'une partie des trams les plus anciens, permettra d'accroître la capacité totale du parc de la Stib d'environ 10.000 places, soit environ 15% de capacité supplémentaire, au bénéfice de l'ensemble des voyageurs. Le nouveau tram TNG constitue une version revue et corrigée des trams les plus récents circulant actuellement sur le réseau (T3000 et T4000). Les changements ne sont pas franchement perceptibles à l'extérieur. C'est à l'intérieur que l'on entre dans un nouveau monde, a-t-on pu observer lundi, à l'occasion d'une présentation du premier exemplaire sur la ligne d'essai de la Stib aménagée dans le complexe de Haren. Plus spacieux, le nouveau véhicule dont les commandes avaient été prises lundi pour la circonstance par le CEO de la société bruxelloise, Brieuc de Meeùs, offre de larges portes et un plancher bas intégral. Son accès a été amélioré pour les personnes à mobilité réduite. Deux espaces multifonctionnels pour les personnes en chaise roulante et les poussettes ont été aménagés à bord. Des sièges plus confortables ont été disposés pour les longs trajets. Pour les trajets plus courts, des strapontins rabattables sont à la disposition des voyageurs dans les deux zones multifonctionnelles. Parmi les équipements dernier cri, on épinglera de grands écrans d'information, un éclairage LED indirect, un système de refroidissement d'air performant, des bogies souples afin de réduire au maximum les vibrations? Le TNG sera disponible en version courte de 32m et longue de 43m, offrant respectivement 181 et 255 places, dont 47 et 65 places assises. Au cours des six prochains mois, cinq exemplaires seront testés sans voyageurs. La commande de 90 exemplaires sera ensuite honorée à raison de la livraison d'un exemplaire toutes les deux semaines. (Belga)