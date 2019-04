La STIB adopte la classe biberon pour une de ses lignes de bus électriques

(Belga) La direction de la STIB et le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet ont donné vendredi le signal de départ sur le réseau de nouveaux bus articulés électriques qui seront partiellement rechargés directement sur le réseau selon le procédé du "biberonnage" ou de l'"opportunity-charging". A partir de lundi, et d'ici la fin du mois d'août, les premiers bus articulés électriques du constructeur Solaris seront insérés sur la ligne 64 reliant la porte de Namur à Bordet. Outre leur rechargement au dépôt en fin de service, ils bénéficieront d'un appoint de charge de six minutes au terminus situé Porte de Namur, et à Bordet (limite Evere-Haren).

Ce procédé déjà testé en France (Grenoble, Nice, Genève), en Suisse et en Suède permet de répartir davantage la charge sur le réseau électrique, et d'alléger le poids des batteries embarquées. Dans le cadre du passage progressif de son charroi de bus vers l'électricité, la STIB a délibérément opté pour une diversification des techniques de recharge, histoire d'acquérir dans la durée, un maximum d'expérience d'ici 2030, échéance fixée pour le passage de la flotte de bus à du 100% électrique. En juin 2015, une délégation de la société bruxelloise avait notamment fait une halte prolongée dans le stand Volvo du salon international du transport public de Milan. Le constructeur suédois y présentait un bus 100% électrique de 86 passagers entré en service à Göteborg (Suède) sur une ligné équipée d'un dispositif de recharge courte selon cette technique dite du "biberonnage". Au final, c'est l'entreprise Solaris qui a décroché un contrat avec la STIB pour fournir à celle-ci les 25 bus électriques articulés ainsi que leur système de rechargement en ligne. Le montant de l'investissement s'élève à 21 millions d'euros HTVA pour l'ensemble. Dans un premier temps, les deux premiers exemplaires seront testés sur le tronçon de la ligne 64 reliant la Porte de Namur à Haren (Bordet). La liaison entre Haren et Machelen sera assurée à l'aide de bus standard. (Belga)