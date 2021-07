La stratégie en vue du plan de lutte contre la pauvreté approuvée

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi la stratégie d'élaboration du plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalité, sur proposition de la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux (PS).

Le plan sera construit autour de quatre axes. Premier axe: la prévention et la détection précoce de la pauvreté afin de repérer le plus vite possible les situations de basculement dans la pauvreté et d'y répondre. Deuxième axe: faire de l'emploi durable un levier essentiel de lutte contre la pauvreté et garantir une vie digne par l'accès à la protection sociale. Troisième axe: garantir l'émancipation et l'inclusion de chacun dans une société en évolution. Un accent particulier sera mis sur l'adéquation avec l'article 23 de la Constitution qui rappelle une série de droits essentiels comme le droit au logement, le droit à la justice et le droit à la santé. Quatrième axe: agir sur l'agenda social européen et international. Quatre priorités transversales seront également prises en compte, à commencer par la question du genre afin d'apporter une "réponse renforcée" aux situations de pauvreté des femmes. La lutte contre la pauvreté infantile sera également intégrée. Le plan sera construit en partenariat avec les associations de lutte contre la pauvreté. Il sera ancré dans une loi. (Belga)