La subvention de la VRT passe à 258 millions d'euros

(Belga) La subvention gouvernementale de la VRT passera à 258 millions d'euros en 2025, selon l'accord de gestion qui sera abordé jeudi après-midi lors du conseil d'administration de la radio-télévision publique flamande.

Entre 2007 et 2019, la dotation a déjà diminué, passant de 296,4 millions d'euros à 267,6 millions d'euros. D'ici cinq ans, la VRT devra se contenter de 258,39 millions d'euros de subvention. Toutefois, la radio-télévision publique flamande peut compter sur un soutien pour mettre en œuvre son plan de transformation. Le gouvernement flamand s'est en effet engagé à lui verser une allocation de 16 millions d'euros, répartis sur les années 2021-2025. L'accord de gestion contient également de nouvelles règles pour la plate-forme numérique VRT NU. Il se peut que cette dernière ne propose plus d'avant-premières de films et de séries de fiction achetés à l'étranger. Dans le cas d'une diffusion linéaire, la VRT NU peut proposer tous les épisodes en même temps, mais seulement après la diffusion du premier épisode d'une série. (Belga)