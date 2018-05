La Suède autorise une mosquée à diffuser l'appel à la prière du vendredi

(Belga) La Suède a accordé mardi le droit de diffusion de l'appel à la prière - l'Adhan - à une mosquée, provoquant de nombreuses réactions dans les sphères politique et publique, à cinq mois des élections législatives.

La mesure, qui prendra effet à partir de vendredi et pendant une période d'un an sur la commune de Växjö (sud), fait craindre à certains politiques une scission. "L'appel à la prière ne renforcera pas l'intégration à Växjö, mais risque plutôt d'éloigner davantage la ville", a déclaré Anna Tenje, conseillère municipale, à l'agence de presse TT. "La société suédoise toute entière est fondée sur différentes religions", a affirmé, de son côté, le Premier ministre social-démocrate suédois Stefan Löfven. La cheffe de file des démocrates-chrétiens, Ebba Busch Thor, opposée à la décision, a déclaré de son côté que "les gens n'avaient pas à entendre chez eux" l'appel, tous les vendredis pendant trois minutes et 45 secondes. Les autorités ont cependant précisé que le volume des hauts-parleurs ne devait pas dépasser 110 décibels en extérieur pour être conforme à la réglementation suédoise en vigueur, une condition que respecte la mosquée de Växjö. Avdi Islami, porte-parole de la communauté musulmane de la ville, a indiqué que des milliers de musulmans allaient à la mosquée chaque année et compare la diffusion de l'Adhan aux cloches des églises. "Nous sommes une société dans laquelle nous sommes différents [...] mieux vaut penser que les différences nous rendent plus forts", a-t-il déclaré à TT. La mosquée de Växjö est la troisième du pays à pouvoir diffuser de l'appel à la prière du vendredi, après celles de Botkyrka (banlieue de Stockholm) et Karlskrona (sud). (Belga)