La SWDE et Vivaqua liées pour 20 ans au travers d'une convention de coopération

(Belga) La Société wallonne des Eaux (SWDE) et son homologue bruxelloise Vivaqua ont signé lundi à Gaurain-Ramecroix (Tournai), en présence du ministre-président wallon Willy Borsus, une convention de coopération valable pour une durée de 20 ans, indiquent les deux principales sociétés actives dans la production et la distribution d'eau en Wallonie et à Bruxelles.

Cette convention, explique le porte-parole de la SWDE, "garantira à Vivaqua la vente annuelle de 15 millions de m³ d'eau au moins à la SWDE et à la SWDE des achats d'eau à un meilleur prix qu'à l'heure actuelle." Cette collaboration doit également permettre à la SWDE de poursuivre ses investissements dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau du Hainaut occidental, poursuit le porte-parole de la société, sans remettre en cause pour autant sa stratégie actuelle en matière de coût-vérité à la distribution (CDV). Pour rappel, avec 303 millions de m³ par an, la SWDE et VIVAQUA représentent 43,2% de la production d'eau potable en Belgique et 78,7% des volumes captés en Wallonie. (Belga)