La SWDE rassure sur le prix de l'eau et investit massivement

(Belga) Si la situation s'améliore, la sécheresse reste bien présente en Wallonie et les inquiétudes sont diverses. La Société wallonne des Eaux (SWDE), qui représente 65% du volume consommé sur le territoire, a donc tenu à rassurer la population vendredi. Le prix de l'eau de distribution devrait rester stable et tout est mis en place pour faire face à une nouvelle canicule.

"Malgré les conditions météorologiques particulières que nous avons rencontrées, le coût-vérité de distribution (CVD), c'est-à-dire la part revenant à la SWDE sur la facture d'eau (60%), va rester identique en 2018 et 2019", a assuré Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. "Grâce à notre bonne gestion, nous n'allons même pas procéder à une adaptation à l'inflation, donc le prix facturé par la SWDE n'aura pas évolué par rapport à septembre 2014." En parallèle au maintien d'un prix stable, la SWDE s'engage à investir 280 millions sur dix ans pour faire face au mieux aux effets du réchauffement climatique et aux besoins croissants en eau liés à l'expansion démographique. De nouvelles infrastructures vont être construites et des connexions vont être établies entre les différents réseaux existant, particulièrement dans les zones à risque, comme le Centre-Ardenne, la province de Luxembourg ou le Brabant wallon. "L'objectif du schéma directeur est de garantir la fourniture d'eau jusqu'à 30% au-delà de la consommation normale en tout point du territoire", a précisé M. Moulin. (Belga)