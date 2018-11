La tension monte au gouvernement: la N-VA défie le Premier ministre sur la question du pacte migratoire de l'ONU

La N-VA est farouchement opposée au pacte des Nations Unies sur la migration. Un pacte que le Premier ministre s'était engagé à signer. Cette fois Charles Michel compte aller jusqu'au bout, quitte à se fâcher avec son partenaire au sein du gouvernement.

Parfum de crise entre Charles Michel, le Premier ministre, et Bart De Wever, président de la N-VA. C’est un pacte migratoire de l’ONU qui refroidit le climat entre ces deux partenaires du gouvernement. La N-VA dit non. Le Premier ministre dit oui. Et ce matin, dans la matinale de Bel RTL, le chef de groupe MR à la chambre enfonce le clou.

"Alors cela a été clairement dit par le Premier ministre à la tribune de l'ONU que nous allions soutenir ce pacte, on constate en effet qu'un parti a des remords, et on le regrette. Mais malgré tout, on passera outre et on votera ce pacte migratoire", a indiqué David Clarinval. "Nous sommes clairement déterminés à aller jusqu'au bout", a-t-il martelé.

Le pacte migratoire en question, c’est un texte qui insiste sur l’importance d’une migration sûre et organisée. Un texte de 41 pages juridiquement non contraignant. En septembre dernier, au siège des Nations-unies, Charles Michel s’est d’ailleurs engagé.

Clair sans ambiguïté. Difficile aujourd’hui de se renier. Mais depuis, de conseil des ministres en bureau de parti, les nationalistes flamands de la N-VA le répètent inlassablement. Ils ne veulent pas de ce pacte migratoire même sous la pression du Premier ministre.

"C'est clair que pour nous le pacte est problématique", a indiqué Jan Jambon, vice-premier ministre. Et quand il entend Charles Michel affirmer que la Belgique va signer ce pacte, il réagit: "Je pense que dans une démocratie, on ne peut rien imposer à d'autres partis", a-t-il ajouté.

La tension monte et chacun reste aujourd’hui sur ses positions. Charles Michel signera ce pacte quoi qu’il arrive. La N-VA se retrouve isolée au sein de son gouvernement.