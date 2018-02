La troisième édition de Bright Brussels a attiré 120.000 spectateurs

(Belga) L'événement Bright Brussels, Festival of Light a attiré quelque 120.000 curieux entre jeudi et dimanche, ont annoncé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet. Depuis jeudi, onze installations lumineuses ont ébloui plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

Les onze oeuvres, posées dans les quartiers Béguinage - Dixmude et Dansaert, sont le produit du travail de plusieurs artistes belges et internationaux. Elles étaient en marche de 18h30 à 23h. "Nous sommes ravis de voir que cette seconde édition du Bright Brussels Festival a attiré tant de Bruxellois et de visiteurs", s'est réjoui Pascal Smet. "Nous avons désormais trouvé la bonne formule en créant un véritable parcours depuis le centre-ville vers la zone du Canal. Cela a permis de rendre les installations plus visibles et plus accessibles à tous." "Je me réjouis de constater que le Festival Bright ait séduit encore plus de monde que l'année dernière", a pour sa part déclaré Rudi Vervoort. "C'était un véritable succès! Tout au long du week-end, le festival a permis aux Bruxellois et visiteurs de découvrir, à travers d'autres lumières, un quartier authentique et convivial, riche témoin du passé portuaire de Bruxelles." (Belga)