La vaccination des plus de 65 ans va débuter "la semaine prochaine" en Wallonie: "Les premières convocations sont parties"

Christie Morreale était l'invité de 7h50 de BEL RTL jeudi matin. Les changements annoncés hier, notamment par rapport à l'utilisation élargie du vaccin d'AstraZeneca, vont accélérer la vaccination de la population en Wallonie. "On peut enfin l'utiliser pour le groupe à risque, donc les personnes les plus âgées et les plus fragiles, et donc ça nous permet de démarrer, d'ores et déjà, le groupe des 65+. Hier déjà, on a commencé à envoyer les toutes premières convocations", a-t-elle déclaré.

Dès la semaine prochaine, la vaccination commencera donc en Wallonie. "Ceux qui ont reçu les emails ou les courriers vont pouvoir répondre et se rendre dans des centres de vaccination qui sont d'ores et déjà ouverts près de chez eux. Il y en a 26, et il y a des plages horaires qui sont adaptées".

La ministre wallonne de la Santé a également expliqué qu'ils "ne feraient plus de stocks de vaccin Pfizer: on travaillera à flux tendu, et s'il y a un problème de stock ou de livraison, on sait qu'on peut prolonger le délais avant la deuxième dose de vaccin".

La première phase de la vaccination de la population wallonne est donc pratiquement terminée. "C'est fini pour les maisons de repos, pour le personnel des hôpitaux exposé, il reste le personnel non-exposé. Les professionnels de la santé sont invités à se présenter, je les invite à répondre rapidement".