La vague brune va-t-elle OBLIGER des partis francophones à s'allier à la N-VA alors qu'ils ne le voulaient pas?

C'est la question qui se pose dès lors qu'à l'exception du MR, la plupart des autres partis francophones avait exclu une coalition avec la N-VA lors de la campagne électorale. Mais désormais, vu les résultats particulièrement faibles des partis traditionnels flamands comme le CD&V et l'Open Vld (au pouvoir ces 5 dernières années) ou encore le sp.a (socialistes flamands) ou dans une moindre mesure Groen (qui progresse), et face au résultat important du Vlaams Belang, reste-t-il une autre possibilité qu'une coalition avec la N-VA pour former un gouvernement fédéral belge? Ceci en sachant que Bart De Wever a déclaré qu'il n'avait pas de véto vis-à-vis du Vlaams Belang mais seulement vis-à-vis du PS ou d'Ecolo au fédéral. Avec le succès de ces deux derniers partis dans la sud du pays, les négociations en vue de former un gouvernement fédéral belge s'annoncent très très complexe...

