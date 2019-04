La vente de cigarettes est désormais INTERDITE aux moins de 18 ans

La Chambre a adopté jeudi à l'unanimité, sauf l'Open Vld qui s'est abstenu, une proposition de loi visant à interdire la vente de tabac aux mineurs d'âge, alors qu'elle était pour l'instant autorisée aux mineurs de plus de 16 ans. "L'Alliance pour une société sans tabac se réjouit de ces mesures, mais le travail est loin d'être terminé", réagit-elle. "Depuis le 1er janvier 2019, la Belgique était le seul pays de l'Union européenne où les jeunes de moins de 18 ans pouvaient encore acheter des cigarettes. Une particularité dont nous n'avions pas à être fiers...", commente-t-elle dans un communiqué.

Des études démontrent que plus les jeunes commencent à fumer tôt, plus l'addiction à la nicotine est rapide et plus il est difficile d'arrêter par la suite

"Les enfants et les jeunes sont exposés à toute une série d'incitations à fumer. Comme leur cerveau est encore en plein développement, les jeunes éprouvent beaucoup plus souvent l'envie d'expérimenter que les adultes. La nicotine a cependant une influence nocive sur le cerveau en développement des adolescents." Rehausser la limite d'âge permet logiquement de reculer l'âge auquel les jeunes commencent à fumer et réduit le risque de dépendance rapide au tabac car, selon l'Association, "des études démontrent que plus les jeunes commencent à fumer tôt, plus l'addiction à la nicotine est rapide et plus il est difficile d'arrêter par la suite".

La Chambre a également approuvé une proposition de loi visant l'interdiction légale de fumer en voiture lorsqu'il y a des enfants à bord. "Cette étape nous rapproche encore un peu plus d'une première génération sans tabac", se réjouit l'Association. "Il ne faut toutefois pas en conclure que le politique a terminé son travail, bien au contraire! Une politique antitabac efficace exige en effet un ensemble de mesures visant à éviter que les jeunes ne deviennent dépendants et à aider les fumeurs à arrêter."