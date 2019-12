"Le projet de Paul Magnette nous inquiétait": la vice-présidente de la N-VA pousse un ouf de soulagement

"C'est un ouf de soulagement, le projet de Paul Magnette ne nous plaisait pas", a déclaré ce jeudi Cieltje Van Achte, soulagée de voir de nouveaux informateurs pour la formation d'un gouvernement fédéral. La vice-présidente de la N-VA était l'invitée ce matin de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

"On était vraiment inquiets quant à une possible formation arc-en-ciel. Nous avons reçu les notes de Paul Magnette samedi soir", précise-t-elle. "Il s’est s’en doute dit qu’il devait encore donner la note avant d’aller chez le Roi. Dimanche, on a constaté que c’était un projet rouge-vert. Ça ne nous plaisait pas. Cela nous inquiétait de voir que la formation d’un arc-en-ciel était sur la table."