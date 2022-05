La Ville de Charleroi ne changera pas les heures de fermeture des débits de boissons

(Belga) La Ville de Charleroi ne modifiera pas les heures de fermeture des débits de boissons carolos, a indiqué Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi lundi soir, lors de la séance du conseil communal. Celles-ci resteront donc fixées selon le régime général à une heure du matin les nuits de semaines et à deux heures du matin les nuits de week-ends et de jours fériés.

Le bourgmestre de Charleroi s'est exprimé sur le sujet après une question que lui adressait un conseiller communal. Ce dernier aurait souhaité que les heures de fermeture des débits de boissons soient modifiées essentiellement les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Le bourgmestre carolo lui a indiqué que le règlement général prévoyait des dérogations jusqu'à 5 heures du matin certaines nuits de l'année comme celles du réveillon de Noël, du réveillon de fin d'année et du carnaval. Selon Paul Magnette, les débits de boissons carolos peuvent aussi introduire un dossier pour tenter d'obtenir une dérogation annuelle leur permettant de postposer à certains moments les heures de fermeture. Les dispositions actuelles du règlement permettent d'assurer un équilibre entre le sens de la fête et de la convivialité d'une part et le respect de l'ordre public d'autre part, a indiqué le bourgmestre carolo. (Belga)