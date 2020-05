La Ville de Namur accroît son soutien aux hébergeurs touristiques

(Belga) Les hébergeurs touristiques namurois vont être exonérés de certaines taxes durant minimum un mois supplémentaire, a annoncé lundi la Ville de Namur. Dans le cas de la taxe égouts, l'exonération est même portée à toute l'année. D'autres mesures sont également mises en place, notamment l'octroi d'une entrée gratuite au centre du visiteur de la Citadelle.

Prévue intialement jusqu'au 11 mai, l'exonération de la taxe sur les enseignes - lumineuses ou non - est prolongée de minimum un mois, en fonction de la reprise ou non de l'activité du secteur. Il en va de même pour la taxe déchets-propreté publique. La période finale d'exonération dépendra des mesures prises par le gouvernement fédéral. Aucune exonération de la taxe séjour n'est prévue. En revanche, la Ville de Namur va offrir à chaque hôte des hébergements concernés une entrée gratuite pour le centre du visiteur de la Citadelle (valeur: à partir de 3 euros). "C'est probablement bien plus attractif comme bonus pour leur clientèle, qui appréciera davantage ce geste qu'une exonération de la taxe de séjour d'une valeur de 1,25 euro", a souligné le collège communal. Un masque en tissu sera également fourni à chaque reponsable et membre du personnel des hébergements, a-t-il encore été précisé. Ceux-ci seront livrés mi-mai en principe. (Belga)