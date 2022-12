La Ville de Namur présente un budget 2023 en léger boni grâce au Plan Oxygène

(Belga) Le budget 2023 de la Ville de Namur, présenté mardi soir au conseil communal, affiche un boni de 172.217 euros. Celui-ci n'est toutefois permis que par une recette exceptionnelle de quelque 10 millions d'euros issue du Plan Oxygène, accordé par la Wallonie aux communes, a nuancé le bourgmestre, Maxime Prévot (Les Engagés).

A l'exercice propre, le total des recettes ordinaires s'élève à 270.937.662 euros et le total des dépenses ordinaires s'élève à 270.765.445 euros. Mais sans le Plan Oxygène, le déficit se serait donc élevé à plus de 10 millions d'euros. "Ces 10 millions, c'est moins que ce que j'avais pu craindre en septembre dernier", a commenté le bourgmestre. "Je parlais alors de 20 à 30 millions de déficit. Mais c'était avant de recevoir les données du fonds des communes, des recettes IPP et des recettes du précompte immobilier notamment. Des chiffres qui ont permis d'adoucir la peine." Pour rappel, la Région wallonne a mis en place le Plan Oxygène en 2021 afin de soutenir les communes de Wallonie face aux crises. Cela, via un droit de tirage encadré. Dans le cas de la Ville de Namur, le montant convenu s'élève à un peu plus de 158 millions sur la période 2022-2026. La commune devra en rembourser 85% sur 20 ans, la Wallonie prenant en charge 15% ainsi que les intérêts. "Sur le fond, le budget communal 2023 reste donc largement impacté par la crise énergétique et l'inflation galopante avec toutes ses répercussions sur les prix, les indexations salariales ou encore sur l'augmentation des taux d'intérêts", a précisé le bourgmestre. (Belga)