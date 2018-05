La Ville de Verviers envisage de dédier un quai à Maurane

(Belga) La Ville de Verviers envisage de dédier un de ses quais à Maurane, a indiqué mardi la bourgmestre Muriel Targnion, au lendemain du décès de la chanteuse.

Au nom de la Ville de Verviers et de ses citoyens, la bourgmestre Muriel Targnion a tenu à présenter ses condoléances aux proches de la chanteuse Maurane, née Claudine Luypaerts, dont une partie de la famille habite encore à Verviers. "Le décès de Maurane, c'est une bien triste nouvelle. Elle a passé une partie de son enfance à Verviers et elle est dans le cœur des Verviétois", a déclaré la bourgmestre. La Ville de Verviers envisage de dédier un de ses quais à la chanteuse. "On ne sait pas encore si cela se fera immédiatement ou si on attendra les prochains chantiers mais il devrait y avoir à Verviers un quai Maurane, comme il y a déjà un quai Jacques Brel et un quai Pierre Rapsat", a précisé Muriel Targnion. Schaerbeek a déjà décidé de renommer "Square Maurane" la place située en face du domicile où la quinquagénaire a perdu la vie. (Belga)