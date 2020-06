La vitesse à nouveau limitée à 100 km/h sur l'E42 à Battice

(Belga) La vitesse est à nouveau limitée à 100 km/h sur l'autoroute E42 à hauteur de Battice, après l'avoir été à 80 km/h depuis la mi-décembre, indique mardi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Les résultats des tests de rugosité effectués sur cet axe entre Battice et l'échangeur de Dison ont permis de relever à 100 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de 4 kilomètres dans les deux sens de circulation. La limitation à 80km/h avait été mise en place pour des raisons de sécurité, différents tests ayant déterminé que la rugosité de la voirie n'était plus suffisamment performante sur plusieurs portions du tronçon. Des opérations de micro-rabotage de la surface de la chaussée ont permis de l'améliorer et d'y circuler à nouveau selon des conditions habituelles. (Belga)