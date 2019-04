La Voix des Belges: ce vendredi, vous voterez une première fois sur RTL INFO

Rendez-vous ce vendredi 26 avril pour participer au grand test électoral. Donnez votre avis sur 29 propositions concrètes et comparez votre positionnement avec celui des personnalités politiques. Celles-ci vous expliqueront pourquoi elles ont choisi leur positionnement.

Demain, nous serons le vendredi 26 avril. Les élections ont lieu tout juste dans un mois. Nous avons choisi ce moment pour que vous vous exprimiez une première fois, à travers "La Voix des Belges". Ce grand test est l'incarnation de la volonté de RTL INFO de placer le citoyen au centre du plus important rendez-vous politique de notre pays, les élections fédérales et régionales.

Vous allez donner votre avis sur 28 propositions pour la société belge de demain, 28 propositions au coeur des élections, 28 propositions sur des thèmes que vous avez affirmés comme étant vos préoccupations majeures lors d'un sondage* réalisé au début de cette année. On y trouve le pouvoir d'achat, la transition écologique, la qualité de l'enseignement, la qualité des soins de santé et la retraite.



Vous livrez votre opinion en glissant un curseur sur une ligne entre "tout à fait d'accord", "d'accord", "plutôt d'accord", jusque "pas du tout d'accord" à l'autre opposé (voir un écran du test plus bas). Ce n'est donc pas blanc ou noir, vous pouvez donner une réponse "grise". Une contrainte cependant: vous devez faire un choix, le curseur ne peut pas rester pile au milieu dans la zone neutre, vous devez le déplacer, un peu ou beaucoup, d'un côté ou de l'autre.

Le test vous permet de comparer votre positionnement à celui de nombreuses personnalités politiques des six principaux partis. Leurs photos se trouvent à l'écran. Vous pressez sur l'une d'elle et vous voyez le positionnement du politique par rapport au vôtre. En quelques lignes, il vous expliquera également pourquoi il a placé le curseur à tel endroit.

Lorsque vous avez répondu à toutes les propositions, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager vos résultats avec vos amis sur Facebook.

La Voix des Belges, c'est demain sur www.rtlinfo.be et l'app RTL INFO sur vos ordinateurs, smartphones et tablettes.

* Les résultats ressortent d’une étude en ligne, menée entre le 18 janvier 2019 et le 22 janvier 2019, par l’agence de recherche iVOX pour le compte de RTL, auprès d’un échantillon de 1000 personnes francophones et néerlandophones, représentatif en termes de sexe, de région et de l’âge. La marge d’erreur maximale s’élève à 3,02%.